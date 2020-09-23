消息指出，螞蟻集團計劃於9月24日通過港交所聆訊，最快於本週末在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書，並將於10月中下旬正式完成A＋H同步上市。

日前有報導稱，螞蟻集團已將把IPO融資目標提高到350億美元，估值則從2,250億美元提高至2,500億美元。這意味著，螞蟻集團將取代沙特阿美，成為全球最大規模的IPO；而按此估值計算，螞蟻集團也將成為繼阿里巴巴和騰訊後，大陸市值排名第三的互聯網企業。

9月22日晚間，螞蟻集團正式向上海證券交易所遞交註冊稿，初步擬定的科創板募資額為人民幣（下同）480億元。

值得一提的是，螞蟻集團在註冊稿中表示，預計2020年1至9月的營業收入為1,145億元至1,175億元，年增長38％至42％;整體毛利潤預計為668億元至690億元，年增長67％至73％；預計2020年1至9月銷售費用、管理費用、研發費用的合計金額的年增長率將顯著低於2020年1至9月預計營業收入的年增長率。

而2020年前三季至多1,175億元的營業收入，已接近2019年全年約為1,206億元的營收；事實上，2020年上半年，螞蟻集團的淨利潤已高達219.23億元，超過2019年全年的180.72億元。

上海證券交易所18日公告，螞蟻集團科創板首發獲通過。從8月25日遞交上市招股書到過會，螞蟻集團只用了25天。

(工商 )