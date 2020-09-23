照片台北榮家109年廉政楷模頒獎(台北榮家提供)。

退輔會台北榮譽國民之家日前舉行廉政會報，研議多項廉政措施，鑑於近日發生多起公務員洩密、性騷擾事件，邀請廉政署科長進行法紀教育宣導。另中秋節將至，台北榮家政風室也提醒員工遵守廉政倫理規範，切勿接受財物餽贈或邀宴應酬，維護廉潔風氣。

廉政會報是由台北榮家主任劉化宇主持，宣示今年度3大重點為「涵養廉潔家風，精進服務品質，建構安全家園」，劉在會中不但頒發獎狀表年度「廉潔楷模」人員外，並勉勵員工踐行廉政倫理，涵養廉潔家風，積極提供榮民伯伯及住民們優質照顧服務。

另台北榮家政風室、祕書室也針對「食安-伙食供應委外作業專案稽核」及「居安-消防安全體檢」等議題進行專案報告，和與會主管進行意見交流，期許推動各項興利防弊措施，並精進榮民伯伯及住民服務照顧品質，營造安全、幸福、廉潔家園。

此外，有鑑於近期發生多起公務員洩漏公務機密、性騷擾事件，台北榮家也特別邀請法務部廉政署科長李昆霖以「公務機密安全維護暨職場性騷擾防治」為題進行法紀教育宣導。

由於中秋節將至，政風室也提醒員工遵守公務員廉政倫理規範，切勿接受住民或家屬財物餽贈或邀宴應酬，落實知會登錄程序，共同維護台北榮家廉潔風氣。

(中時 )