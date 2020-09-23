台積電ADR、聯電ADR小幅漲跌，台積電(2330)早盤持續下壓，受制於月線之下，但聯電(2303)股價開高走高，近期聯電仍獲外資及投信持續加碼帶動股價逆漲。

台積電ADR 22日收在80.48美元，跌0.11美元，跌幅0.14%，換算每股約為新台幣470元。台積電周二收在437元，外資連四天共賣超台積電49233張。

聯電ADR 22日收在4.29美元，漲0.01美元，漲幅0.23%，換算每股約為新台幣25.06元，聯電周二收25.1元，外資連二天共買超聯電12107張，投信近20日買超聯電26568張，本周以來，僅自營商對聯電站在賣方。

台積電、聯電下半年展望持續樂觀。台積電8月營收為1228.78億元新高，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，加上5奈米量產，第3季業績可達標、甚至有可能超標，營運可望再創新高，且第4季業績有機會持穩甚至再向上。

8吋晶圓代工產能供不應求，不僅交期延長至4個月，報價傳出將調漲1成。法人預期，8吋晶圓代工價格第4季可能調漲1成，聯電營運可望受惠。

(時報資訊)