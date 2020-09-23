最新數據顯示美國原油庫存意外增加，在新冠肺炎疫情升高之際加劇對需求前景的擔憂，周三原油價格走低。

周三亞洲時段，布蘭特原油期貨下跌0.21美元或0.5%，為每桶41.51美元。美國原油期貨跌0.23美元或0.6%，報每桶39.57美元。周一兩大期油合約均跌逾4%，創兩周來最大跌幅。周二隔夜市場兩合約同步小漲，布蘭特期油收漲0.28美元，為每桶41.72美元。周二到期的美國10月期油漲0.29美元，報每桶39.60美元。

稍早前美國石油協會（API）公布上周（截至9月18日），美國原油庫存增加69.1萬桶，達到約4.953億桶，市場預估為減少230萬桶。

上周汽油庫存減少770萬桶，超出市場預估的減少60萬桶。包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少210萬桶，市場預估為增加100萬桶。

此外，美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周增加29.8萬桶。上周美國煉廠煉油量減少19.9萬桶/日。上周美國原油進口量增加8.8萬桶/日。

(時報資訊)