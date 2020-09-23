辣椒(4946)子公司碩辣椒(6736)登日告捷，由原本自製產品《千姬大亂鬥》重新調整後，以《戰國戀華RANKA》在日本上市，ARPU(每用戶平均收入)日幣3000元（約1000元台幣），估計首月收入上看3000萬台幣，而與北京暢遊簽訂《真．三國無雙斬》預計10月底取得版號，將是碩辣椒今年能否損平的關鍵。

碩辣椒《千姬大亂鬥》在台港表現不佳，但經過調整，以《戰國戀華RANKA》9月15日透過傲視辣椒在日本推出，Google免費下載排行榜從100名拉到前30名，iOS則為前50名，動作類型前10名。每日DAU不重複在線約2萬人，平均每人日付費約台幣1000元，付費比率5％，估計第一個月營收3000萬元台幣，目前行銷費用僅500多萬日幣，預計增加投放行銷，人數還有墊高機會，但ARPU還是相對較低，廣告投放後希望還是可以拚到2000元台幣，每月營收貢獻墊高到台幣4000～5000萬元。

碩辣椒與北京暢遊簽訂《真．三國無雙斬》，目前版號還沒獲得核准，暢遊還在努力，希望10月底前拿到版號。碩辣椒《真．三國無雙斬》在台港澳上市第一個月營收達1.5～1.6億元，看好大陸上市可達2億元以上，碩辣椒上半年虧損3000萬元，大陸上市時間點早晚，將是今年棒辣椒是否損平的關鍵。

該公司第4季還有美術代工《純潔的魔法少女》收入，明年加上現有遊戲陸續上市貢獻，希望開始獲利，朝上櫃發展。

(時報資訊)