科技股拉尾盤，美股四大指數終場全數收紅，終結連續4個交易日的走跌，台股今開盤漲10.79點，報在12656.3點，一度站上12700點大關，惟隨即賣單調節壓力出現，指數開高震盪走低，台積電出現連續第6根的黑K棒，加上金融股跌幅加大下，指數翻黑走跌最低跌破12600，面臨季線12570點回測壓力，所幸跌幅未進一步擴大，指數震幅劇烈，今美元指數續強，台幣開盤續升，今日預估全天量能落在1500億元左右。

權值股方面，台積電(2330)今開漲後翻黑，呈現日K連6黑，盤中跌幅約0.8%，股王大立光(3008)也小跌震盪於盤下，鴻海(2317)則在平盤附近狹幅震盪，除蘋果三大指標股外，其餘權值股依舊有抗跌標的，聯發科(2454)獲日系外資送暖，認為短線股價對華為事件反應過大，看好營運動能將重啟，且隨著英特爾、超微等已經取得出貨華為許可，故聯發科後續順利過關的機會不小，聯發科股價逆勢走揚，上漲約1.5%，股價最高達619元，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也分別上揚約1.2%、0.5%，聯電(2303)也在傳出8吋晶圓漲價下，股價上揚2.5%。

電子股今呈現題材族群點火，華為事件利空淡化，先前反映首當其衝的IC設計股今在指標股聯發科的抗跌下，族群點火，晶心科(6533)飆漲6.5%、世芯-KY(3661)、力旺(3529)、祥碩(5269)大漲逾4%，譜瑞-KY(4966)亦走揚1.8%。

今金融股遭空方襲擊，也成為壓抑大盤指數元凶之一，近來外資調節力道猛，對於金融股賣多於買，今多檔個股破底，富邦金(2881)台新金(2887)、新光金(2888)、第一金(2892)、彰銀(2801)等大型股全數壓低。

分析師表示，現階段考量美國總統大選選情激烈，不安情緒升高，且9月FOMC會議並未提出更多刺激經濟政策，加上美國國會兩黨對新紓困法案依舊意見分岐，造成美股近期走勢劇烈震盪，科技股更以蘋果為首股價大幅修正，恐將壓抑台股走勢，加上美中關係緊張升溫，以及歐洲第二波疫情將再起，金融市場難有表現空間，目前台股跌破短中期均線支撐，且量能萎縮，人氣退場觀望，不利指數上攻，建議保守操作，可以轉進低基期、低本益比族群及防禦型類股。

(時報資訊)