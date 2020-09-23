國民黨團書記長陳政顯指出，國民黨團一切尊重市府的人事權，市議會不應予以干涉。（陳世宗攝）

台中市議會26日開議市府政風處，將派何人列席爭議再度浮上檯面？民進黨團總召陳世凱說，當天若是政風處副處長許金來出席，黨團將要求市府尊重市議會要求許金來離開，除非政風處長詹政曇請假。國民黨團書記長陳政顯強調，一切尊重市府人事權，市議會不應干涉。

法務部8月派任詹政曇擔任台中市政風處長，因人選不被市府接受，遲未在台中市府正式佈達、宣誓就職；市府以詹政曇未宣誓上任為由，改由副處長許金來代理處長職務。詹政曇每週二欲出席市政會議，卻被市府官員請出。

台中市議會第4次定期會本週六開議，市長盧秀燕及各局處首長皆要出席。民進黨團總召陳世凱說，依過去慣例市府基於對市議會的尊重，除非市府的各局處首長請假，才能由副局處長代理首長出席，否則一律由局處首長自己出席。

陳世凱指出，民進黨團對政風處長人選沒有意見，但政風處長詹政曇已經上任，如果詹政曇沒有請假，市府卻派副處長許金代理出席，這是對市議會的不尊重，當天將請許金來離席，改由處長詹政曇出席；市府對於政風處長人事應趕快解決，不要一直未處理。

陳政顯認為，國民黨團堅持未在台中市宣誓就職、市長未佈達，就視同尚未到任，請市府對此部分趕快處理；如果許金來請假就應由主秘廖建一代理；「該誰來就誰來、該請假就請假」，國民黨團一切尊重市府的人事權，市議會不應予以干涉。

＃國民黨＃民進黨＃政風處長＃人事權＃干預＃列席＃

(中時 )