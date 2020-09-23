離開高雄的韓國瑜，鮮少公開行程，但動向仍受矚目，最近一次公開行程是8月15日高雄市長補選投票的選前之夜，為候選人李眉蓁站台助選。而他日前現身新竹參加官校聚會，被不少人包圍著，搶著拍照，人氣不減。針對近期又有很多活動預告他要參加，對此，前高雄市新聞局長，也被視為韓國瑜子弟兵的王淺秋也再度幫忙轉達心聲，更強調「人都不在江湖還有這麼多關注，也只有韓國瑜了。」

韓國瑜13日曾在臉書表態，提到近期會參加的就是一些老同學的私人聚會，和老朋友聊聊天、敘敘舊，生活非常單純，他也謝謝大家對他的關心，祝福大家一切平安順遂、吃好睡飽，平安就是福！

近期又有很多活動預告韓國瑜要參加，對此，王淺秋今(23日)也在臉書寫下，韓先生的聲明要再轉述一下，近期又有很多活動預告韓國瑜要參加，但韓國瑜再度強調，短期內都不會參加公開大型的活動，避免外界不當聯想。最後，她也說，「人都不在江湖還有這麼多關注，也只有韓國瑜了。」

而王淺秋貼文曝光後，有網友則留言寫下，「人都不在江湖還那麼多人關注...超認同這句的」。

(中時新聞網)