立法院經濟委員會召委選舉 賴瑞隆、楊瓊瓔當選 13:022020/09/23 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院經濟委員會由民進黨立委賴瑞隆（左起）、國民黨立委楊瓊瓔當選召委，民眾黨立委邱臣遠（右）將票投給自已，民進黨立委陳亭妃（右二）向其拉票未成，鎩羽而歸。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院各委員會23日進行召委選舉，經濟委員會由民進黨立委賴瑞隆、國民黨立委楊瓊瓔當選召委，民眾黨立委邱臣遠將票投給自已，民進黨立委陳亭妃向其拉票未成，鎩羽而歸。 (中時 ) #召委選舉 #賴瑞隆 #楊瓊瓔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委經濟及財政委員會召委出爐 藍綠各別取得1席召委 10:042020/09/23 政治 一票蓋兩次起爭議 衛環召委選舉暫停 10:212020/09/23 政治 立法院召委選舉 經濟委員會邱臣遠投自己 09:192020/09/23 政治 爭取春安國小棒球場、跑道整建 立委張廖萬堅、市議員賴佳微出力 18:562020/09/22 生活 前瞻2.0經費5100億 藍憂政府大小眼 04:102020/09/22 政治要聞 籤運不佳 藍交通委員會召委敗北 10:302020/09/23 政治 召委明選舉 藍綠白搶地盤 04:102020/09/22 政治要聞 完善交通網絡 苗栗爭21億經費 04:102020/09/22 地方新聞 瑞芳推食農教育達成校園「零廚餘」賴清德當黑水虻代言人 13:082020/09/22 生活 蘇貞昌拒道歉 施政總質詢停擺 13:152020/09/22 政治 政治熱門新聞 頭條揭密》史達林破壞毛澤東攻台計劃 學者：武統成難解死結 - 政治 游淑慧警告：台灣人再做這「3件」事 大陸真的會打過來 - 政治 共軍在領空耀武揚威？吳斯懷糾正總統府說錯了 - 政治 韓粉不爽挺韓直播主賺太大？「重要人士」深夜發文籲莫忘初衷 - 政治 中共稱無海峽中線 蔡正元示警：疲勞戰術的一環 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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