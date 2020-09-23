38歲女星謝忻去年挺過不倫戀，生活逐漸回歸正軌，感情狀態備受矚目，自爆出現8位追求者，也傳出與多年好友王少偉曖昧，近日兩人同台錄製節目《綜藝大熱門》的螢幕CP，親密的互動再度引熱議。

王少偉點頭「認」謝忻！手機私藏他的泳裝性感照

由於謝忻曾在節目《小燕有約》表示如果要借精生子，第一人選絕對是王少偉，她在《綜藝大熱門》再度被問到此問題，直接承認是事實，一旁的王少偉突然現身，大讚謝忻的眼光很好。謝忻也開玩笑地說兩人的關係「不是暗戀是明戀」、「真的是情侶」，大膽的言論讓王少偉笑開懷，曖昧指數接近爆表。

謝忻自爆明戀王少偉。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

謝忻開玩笑說兩人是情侶關係。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

兩人在節目中共跳雙人舞，輕撫身體、摸臉等親密互動讓全場瀰漫粉紅泡泡，謝忻甚至雙腿夾住王少偉的腰，趨近性愛姿勢的舞蹈令人看得臉紅心跳，主持人吳宗憲和LULU都瞪大了雙眼，憲哥直呼：「這段表演讓我們看到真愛」，王少偉幽默地神回應：「我有一度覺得是真愛，不過是阻礙的礙」，表示剛剛的舞蹈其實很忙錄，要深情地凝視謝忻，同時提醒她要M字腿。

謝忻和王少偉跳舞超激情。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

事實上，王少偉曾在節目中承認自己的手機裡存了不少謝忻的泳裝照，也默認喜歡她，主持人吳宗憲好奇的繼續探討：「但是有到愛的程度嗎？還不知道。」王少偉則回答：「對。」

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(中時新聞網)