吃醋雖然是一種愛的表現，但如果過頭了，怕是會讓另一半很困擾，不同的吃醋反應也令人難以招架，有些人會直接大發脾氣，有些則是獨自生悶氣，你是愛吃醋的人嗎？來看看醋罈子星座有哪些！

・天蠍座

天蠍的眼裡容不下一粒沙。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

佔有慾超強的天蠍，眼裡可是容不下任何一粒沙的，只要有任何異性靠近另一半，他們便會不動聲色地觀察，常常心裡醋得要死，還要假裝不在乎，就算不爽也只是酸個幾句或擺屎臉，希望對方能主動發現來撒嬌，如果對方都沒反應，他們可是會一個人憋死的。

・巨蟹座

巨蟹對自己很沒自信。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

巨蟹看似溫和大方，實則是情緒化之王，加上他們本身很沒有安全感，時常對自己感到不自信，因此當有其他異性出現在另一半身邊時，心中就會警鈴大作，深怕對方會被搶走，因此感到焦慮不安，而藏不住情緒的他們，也會直接將不悅反映在臉上。

・獅子座

獅子最討厭所有物被動到。（圖片來源：免費圖庫pixabay）

對獅子來說，另一半就是自己的所有物，身為堂堂國王，豈能忍受自己的人被動到，因此他們吃起醋來，醋勁可是不小，但愛面子的他們不會承認自己在吃醋，還好獅子的情緒來得快也去得快，只要放軟稍微哄哄他們，獅子又是一隻可愛的大貓咪了。

(中時新聞網)