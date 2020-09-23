民進黨政府上個月無視各界質疑，宣布開放含瘦肉經的美國豬肉進口，並於去年修法讓公投脫勾大選，為此國民黨主席江啟臣今日率多位黨籍立委，將反瘦肉精豬肉及公投綁大選二項公投案第一階段連署書送至中選會，宣示推動兩項公投案的決心。

送件前國民黨在中選會大樓外召開記者會，江啟臣指出，這兩項公投連署都在一周前完成第一階段，今天送出公投併大選公投案連署書12519張，反瘦肉精豬肉公投連署20170張，實際收到的超過4萬張。

江啟臣也呼籲中選會不要卡案，因為卡的將是民意。7成民眾反瘦肉精豬肉進口，請中選會依法審，不要用意識型態考量。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，任何官員面對民意都需謙卑，公投就是展現民意。此外二階段連署需要28萬張連署書，但需要等一階段連署審核通過，並確認二階段內文後才能進行。

革命實踐研究院院長羅智強則說，江啟臣太天真了，中選會不卡案怎麼對蔡英文交待，但中選會是否真會卡，要看人民的憤怒程度，蔡英文蘇貞昌說好要公投併大選，自己又修法脫勾，正如他們當初反瘦肉精美豬進口如今自我打臉。

江啟臣也表態，歡迎對瘦肉精美豬議題辯論，至於昨天不讓行政院長蘇貞昌上質詢台，是因為上周五蘇貞昌備詢時不為立場轉變道歉還反質詢，所以不讓他上去剛好。

林為洲也說，上周讓蘇貞昌上台，反應極差，蘇甚至壓下衛福部長陳時中與農委會主委陳吉仲麥克風不讓他們發言。只要蘇貞昌道歉，並解釋為何立場轉變要開放瘦肉精美豬，就可以讓他上台。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘說，國民黨現在推動公投真實目的是想重啟核四，江啟臣反批民進黨對民意只會酸，搞不清楚國民黨要提什麼，也體現民進黨蔑視公投民意，至今沒落實以核養綠公投的要求。

(中時 )