集集分局連續假日盡忠職守，防止兩起輕生案件。頭社派出所19日傍晚，接獲110報案稱：魚池鄉武登村英文堂往發電廠鐵欄警示區產業道路內，有部自小客車停放該處許久、行跡可疑。

警員蔡孟澔主動前往查看，到達現場後發現自小客車未熄火，且以塑膠水管接引排氣管至車內，駕駛座躺著李姓民眾（55歲），蔡員見狀研判可能為自殺情事，便立即打破車窗及拔除塑膠水管，發現車內中年男子相當虛弱，立即協助該男離開車輛，俟救護車到場後經搶救已無生命危險，該男意識清醒，表示不願就醫；員警將該男帶回所內休息，經了解男子因身體患有重疾，又遭受詐騙欠債且訴訟纏身，一時心情低落尋短，員警開導後打消自殺念頭。

另集集分局日月潭派出所，20日晚間接獲通報失蹤人口緊急協尋案件，民眾報案黃姓男子週末騎重機車離家後未歸，並傳簡訊表示要家人做好最壞準備，有尋死念頭；經警方利用基地台手機定位，最後發話位址於南投縣魚池鄉中正路一帶，日月潭派出所警員賴柏諭立即積極調閱沿線路口監視系統，終於環潭公路竹石園旁見晶宮側邊，發現黃男（62歲）使用之機車，賴員旋即前往水域周遭尋找，遂於環潭步道發現欲翻越護欄跳潭尋短的黃男，員警上前將黃男拉回，並耐心安撫情緒後，終於打消自殺念頭，由員警戒護交還家屬。

集集警分局長康健浚表示：警員蔡孟澔、賴柏諭等人能積極救護輕生民眾，成功阻止憾事發生，挽救民眾生命，救人愛民之工作態度，深獲家屬感激，為警察人員樹立良好典範；並呼籲民眾多注意身邊患有憂鬱症之親友，勿因一時輕忽發生憾事。

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