立法院今日舉行各委員會召集委員選舉，內政委員會2席召委分別是綠委沈發惠、藍委鄭天財。外交國防委員會召委則由藍委呂玉玲及綠委王定宇拿下。

立院內政委員會共15席，國民黨5席分別為陳玉珍、鄭天財、林思銘、葉毓蘭、林文瑞，民進黨9席為張宏陸、賴惠員、王美惠、黃世杰、管碧玲、沈發惠、羅美玲、湯蕙禎、吳琪銘，民眾黨1席張其祿。

張其祿成內政委員會召委選舉關鍵，如選擇投給民進黨，等於藍有5票、綠有10票。如果藍推1人、綠推2人，則可憑著同為5票，3搶2抽籤決定，民進黨就有機會2席全拿。

內政委員會今日投票結果，民進黨沈發惠5票、張宏陸4票，國民黨鄭天財5票，張其祿選擇將票投給自己而拿到1票。最終由沈發惠及鄭天財當選召委。

外交國防委員會共13席，國民黨5席為呂玉玲、馬文君、江啟臣、陳以信、溫玉霞，民進黨6席為王定宇、蔡適應、羅致政、趙天麟、游錫堃、何志偉，及無黨1席林昶佐、基進黨1席陳柏惟。

因立法院長依慣例不投票以維持中立，因此外交國防委員會中，綠雖有6席但須扣掉游錫堃1票，實為5票，而即便得林昶佐、陳柏惟支持，加起來也只有7票，不足以拿下2席召委，注定是藍綠各1席。最終在林、陳同意下，藍綠以政黨書面推薦方式選出召委。民進黨團推薦王定宇，國民黨推薦呂玉玲。

(中時 )