勇士隊今（23）日在亞特蘭大主場以11比1大勝馬林魚隊，完成國家聯盟東區3連霸壯舉，也是國聯第1支在分區登頂的隊伍，勇士隊曾在1991年至2005年連續14年奪得國聯分區冠軍，隊史20個分區冠軍也是大聯盟史上最多。

勇士隊今天擊出15支安打，包括5支全壘打，其中指定打擊歐蘇納雙響炮，他今天5打數4安打，共有4分打點進帳，火力最猛。今年唐納森轉戰雙城隊，歐蘇納適時加入，提供了重要的火力供輸，目前以17轟、53打點暫居國聯「雙冠王」，勇士封王他居功厥偉。

弗里曼、史旺森、歐比斯也各有1支全壘打，馬林魚隊幾乎無招架之力。勇士隊9月間已擊出50支全壘打，大聯盟各隊中最多，只比2019年6月創下的單月56轟少6支，有可能再刷新紀錄。

老將漢默斯左肩不適，球團緊急從訓練基地拉上威爾森，本季首次先發，結果他繳出主投5局只被擊出3支安打，另投出1次四壞球、無失分好投，拿下本季首勝。

此外，勇士隊目前33勝22敗，在國聯排名第2種子。

(中時 )