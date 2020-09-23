幼兒園最常見的違規狀況是什麼？全國教師工會總聯合會統計教育部全國教保資訊網線上裁罰公告系統資料，找出幼兒園經營的五大違規態樣，其中以「超收（學費與幼生人數）、師生比不符合」最多、占36.53％，又以嘉義縣的私幼違規比例最高。

全教總統計2017年至2020年全國幼兒園的違規狀況共計1733件，其中公立幼兒園4件、非營利幼兒園5件、私立幼兒園1724件。私幼違規狀況遠超過公幼或非營利幼兒園。

以違規樣態來看，前5名分別是「超收（學費與幼生人數）、師生比不符合」（占36.53％）、「進用未具教保資格人員（含隨車人員）」（占29.20％）、「進用員工後未按時造冊核備」（占4.56％）、「未按規定辦理平安保險」（占3.29％）、「違反空間面積規準」（占3.12％）。

各縣市私幼違規比例，以嘉義縣43.24％最高，其次是金門縣、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台中市，違規比例分別是40.0％、34.31％、29.41％、28.95％、27.49％。

全教總理事長侯俊良表示，超收之所以成為違規最大宗，反映出兩種現象：超收獲利極多、行政裁罰過輕。他表示，超收問題影響幼兒學習、安全與保險，更是造成老師過勞及幼兒園體罰事件層出不窮的主要因素，政府應設法解決。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛說，目前最常見的超收手法是，縮減各班人數以此來規避查核。譬如核定招收30人，幼兒園實際收40人，卻拆成兩班各20人，但老師數並未增加。他認為，政府應公告各園核定班級幼兒數量及配班師資全名讓家長知悉，資訊透明，才能有效檢核招收人數，杜絕超收。

時代力量立委王婉諭表示，依現行規定，幼兒園超收只會被罰6000元至3萬元，這實在是太低，無法產生嚇阻作用。民眾黨立委高虹安說，將提案修改《教保人員服務條例》，提高幼兒園虐兒的罰則，以法律來解決根本問題。

(中時 )