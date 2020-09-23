今年適逢哆啦A夢50大壽，週邊商品實在大爆發；隨著新電影「哆啦A夢：大雄的新恐龍」即將上映，威秀影城特別推出電影版「造型爆米花桶」和「探險造型杯」兩款週邊商品。

作為哆啦A夢第40部長篇劇場版系列作品，「大雄的新恐龍」劇情主要內容為大雄下定決心要將小Ｑ與小妙帶回屬於牠們的年代，與哆啦A夢跟夥伴們一起前往6600萬年前的白堊紀末期。一場找尋小Ｑ與小妙同伴的大冒險就此展開…；所以此次推出的兩款週邊商品，也以電影裡的劇情作為造型藍本，分別加入探險裝和新角色：恐龍小Q。

此次限定商品，將於9/25日起，於全台威秀影城限量上市，喜愛哆啦A夢的粉絲們，千萬不要錯過這次可愛爆棚的電影週邊商品喔！

◆ 圖片來源：威秀影城

▍ 購買資訊

◆ 圖片來源：威秀影城

》套餐價：599元

內含：1個哆啦A夢電影版造型米花桶 + 1份小份爆米花 + 1個哆啦A夢電影版探險造型杯+ 1杯中杯飲料

》單購價：

◆ 圖片來源：威秀影城

探險造型杯：299元

造型米花桶：399元

(中時新聞網)