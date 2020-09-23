41歲女星陳喬恩參加大陸戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》，和小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌配對成功後交往，兩人公開戀情之後越愛越大方，近來更在IG曬出甜蜜合照慶祝交往1週年，閃瞎所有粉絲。

陳喬恩在IG曬出與男友曾偉昌的甜蜜合照，表示：「一年很長也很短，一年可以改變很多，世界改變了，很多人離開了」，接著有感而發呼籲所有人「珍惜每一個溫柔的時刻，珍惜每一個愛著我們，我們也愛著的人，感謝所有的失去和得到」，而交往一週年的兩人，原先似乎預定要去蘭卡威慶祝，但礙於疫情影響只能作罷，不過仍不忘甜蜜放閃：「但是很慶幸我們在彼此身邊，一週年快樂」。

對此粉絲也紛紛獻上祝福：「美好的人就應該和美好的人在一起」、「平凡簡單，珍惜擁有的一切就是幸福」、「看到你們幸福的样子，我都被甜到了」。

愛的大方的兩人，今年520時也順應熱潮跟著放閃，陳喬恩分享和男友過節照片，甜蜜寫下：「第一個520，走木的曾先生，簡直開竅了，哈哈哈」，此外更曬出男友背影照寫道：「下班回家喝湯的背影」，似乎暗示兩人已同居。

(中時新聞網)