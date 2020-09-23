蔣根煌。（黃福其攝）

黃敬平在臉書宣布請辭中常委。（摘自黃敬平臉書）

國民黨黃復興黨部調整桃園黃國園黨部主委人事，9月7日以「五大罪狀」解除被稱「斗內將軍」的網紅、前主委于北辰職務，也是名嘴之一且與于交好的桃園市議員黃敬平為于抱不平，辭去中常委一職。國民黨慰留未果，今天將由新北市議員林金結遞補為中常委，下午中常會由黨主席江啟臣頒發聘書。

林金結在本次中常委選舉，被保障名額擠下，成為候補第一名；連任中常委的新北市議長蔣根煌，一度有意請辭中常委，讓首次參選中常委的議會同僚林金結得以遞補，但因蔣在中常會德高望重，且身兼全國縣市議會正副議長聯誼會會長，被中常委推舉為中常委聯誼會會長，在黨中央高層勸解下，蔣才暫時打消「請辭讓賢」念頭，不料黃敬平因聲援于北辰請辭，林金結得以遞補，恰巧彌補蔣、林的遺憾。

目前也是政策會副執行長的林金結說，就任中常委將支持黨主席江啟臣續推黨務組織改造與改革工程，並協助黨加強論述與文宣包裝，例如民進黨在野時反對含瘦肉精美豬美牛進口，抗議活動搞得轟轟烈烈，但國民黨這次反瘦肉精美豬議題卻打得有氣無力，先前抗議監察院長陳菊提名案也打不出結果，對爭取民眾信任都形成傷害。

黃敬平本月8日宣布請辭中常委時表示，黃復興黨部開除于北辰等於自毀長城，「黨同伐異，令人心寒」，即日起，他不再出席國民黨中常會，並宣辭去中常委。

國民黨自2017年實施黨公職人員募款責任額制度，中常委每年須負擔上繳50萬元。黃敬平也特別說明，今年度的中常委募款責任額50萬元，他已在5月率先達成。

黨務人士則遺憾指出，于北辰並非被開除黨籍，而是解除主委職務，況且于也說一樣熱愛黨、不會退黨；黃敬平、于北辰都在桃園，又同是黨務改革委員會組織改革小組成員，彼此可能有革命情感，黃才會為于叫屈，但不必要如此激烈。

黃復興黨部說，于北辰疏於經營桃園黨務，卻勤於個人直播，持續污衊黨中央、不守紀律，一再丟槍給綠營攻擊國民黨，其言行已嚴重違反「榮譽幹部契約」，為維護榮譽，才依規定解除主委職務。

(中時 )