繼日前吉林長春發現從俄羅斯進口的魷魚，外包裝樣本呈現新冠病毒陽性反應後，中國海關總署官網今日（23日）發布通報稱，從挪威進口的1批凍尖吻平鲉，1個外包裝樣本檢出新冠病毒核酸陽性。

中國海關總署通報指出，根據海關總署公告2020年第103號的規定，全國海關自即日起暫停接受挪威GADUS NJORD（註冊編號為N2204）水產品生產企業產品進口申報1周，期滿後自動恢復。

尖吻平鮋為深海魚類，體長可達58厘米，棲息在底層水域，成群活動，以甲殼類、頭足類、魚類等為食，卵胎生，可作為食用魚。

9月20日，長春市委網路安全和信息化委員會辦公室發佈通報稱，9月18日，長春市寬城區對某食品公司品名為紅太陽俄須的魷魚須外包裝樣本進行常規監測，其中1份樣本新冠病毒核酸檢測結果為陽性。19日，長春市疾控中心複核為陽性。經核查，該產品為琿春某公司從俄羅斯進口，銷至長春市。

通報提醒市民謹慎購買、生食進口冷鏈海鮮產品，降低感染新冠病毒風險。同時注意做好個人防護，出入公共場所時佩戴口罩，減少聚集，不信謠、不傳謠。

(中時 )