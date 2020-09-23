華為全聯接大會今日上海舉行，輪值董事長郭平除表示5G全球布署已完成，公司技術在雲端、人工智慧等各方面應用機會來臨，也承認美國持續打壓確實帶來壓力，「求生存是我們的主線。」

「聯接」是預見5G、物聯網、人工智慧結合的概念，華為已是第5年舉辦全聯接大會。郭平表示，華為在ICT(資訊及通訊科技)領域技術累積已達一定程度，接下來重點是與合作夥伴將這些技術應用到各行業，根據不同需求提供個別場景解決方案，聯接、計算、雲端、人工智慧、專業應用5個領域的機會因為5G布署完成而空前匯聚。

他引用牛津經濟研究院報告，指出數位經濟已經成為經濟成長主引擎，說：「1塊錢的數字(即數位的大陸說法)技術投入，可以帶來3塊錢的行業數字化增長。以中國為例，去年數字經濟增加值佔GDP約1/3，但對增長貢獻達到2/3。」

他承認美國斷高階晶片供應鏈給華為打擊，但沒有提到具體解決方法，只對供應商信心喊話。郭平說：「持續地打壓給我們的經營帶來了很大的壓力，求生存是我們的主線。華為受到重大的打擊，是對華為供應鏈的打擊。請相信華為將會使出全部的力量來幫助供應鏈的強壯和成長。幫助供應鏈強壯成長就是幫助華為自己。」

在美國禁止所有涉及美國技術的產品銷售給華為後，美國商務部至8月底收到約130份出貨申請，近日傳AMD(超微)、英特爾都可繼續向華為出貨，不受禁令影響，但是2家公司都是去年底所提出的申請，而且供給的晶片是筆記型電腦、伺服器等華為較弱勢的部位，而非核心業務智慧型手機所需高階晶片，華為無「芯」可用依然無解。

(中時新聞網)