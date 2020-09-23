「國際機構都小看了台灣經濟成長！」，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源今（23）日指出，受到疫情全球大流行的衝擊，分析今（2020）年的經濟動能一切要從悲觀開始講起，包括台灣今年經濟成長率估測普遍都是衰退，但是實際上台灣擁有四大強項，得以相對正面看待今、明年台灣經濟成長速度，元大寶華綜經院一次上修兩年的經濟成長率預測至1.63％、3.10％。

梁國源分析，支撐台灣今年經濟情勢的四大強項：疫情控制得當，電子業位處全球供應鏈關鍵位置，出口與GDP表現相對穩健，製造業PMI及非製造業NMI均重返擴張且持續攀升。

由於國際機構全面看壞2020年全球經濟與貿易量，並認為2021年將在低基期助長下反彈，梁國源強調，「反彈並不代表復甦」，全世界甚至因為疫損使得經濟與金融市場呈現「Ｋ型」不均發展，台灣雖然也有同樣現象，但由於適切的產品組合結構搭上宅經濟與遠端商機發威，讓「贏家組」的整體影響力預料將大過「輸家組」，使得復甦樣態介於長Ｕ型、短Ｕ型之間，優於全球表現。

對於台灣的「贏家組」，梁國源指出，包括資訊科技、保健、非核心消費、通訊設備等產業，在疫情全球大流行期間為台灣帶來股市、就業和工業生產的良性經濟動能。

(工商 )