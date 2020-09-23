黃鴻升（小鬼）16日被發現猝逝在家中，享年36歲，上周末家屬為他布置的靈堂開放了3天，引來不少圈內外好友跟粉絲前往追思，經紀人Dino透露，滾石唱片將於10月6日舉辦追思小鬼音樂會，地點選在華山legacy，之後會公開詳情，豈料有聞到商機的黃牛已在臉書社團上公開預購售票，行為囂張令人傻眼。

年輕力壯的小鬼上周突然在家中身亡，經解剖相驗後，死因判定是「主動脈剝離造成血管阻塞」，許多醫生也透露此病狀相當「兇猛」，且高達50%患者發作當下身亡。19日靈堂開放後，經紀人曾透露由於小鬼的爸爸無宗教信仰，沒打算要辦頭七法會，告別式也採取低調舉行、不公開的方式。

小鬼生前人緣極好，除了初戀楊丞琳、女友峮峮外，綜藝天王吳宗憲更邀來小鬼生前好兄弟小鐘、竇智孔、任賢齊、柯有倫、KID、陳漢典、威廉現聲合唱〈天堂有多遠？〉，送給小鬼表達無限懷念，據知此首歌曲到時也會在小鬼追思會上獻唱。

據《ETtoday星光雲》報導，最近在名為「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」的臉書社團上出現一名網友，自稱能拿到小鬼追思會的門票，強調有大盤商配合，歡迎報名先買門票，並強調絕不是詐騙，引來其他網友憤怒說：「這錢你敢賺」、「賺死人錢良心不會不安嗎」、「到底有沒有良心啊！」。

(中時新聞網)