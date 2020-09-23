上周美國執法人員攔截到一封指名給川普、裝有蓖麻毒素（Ricin）的劇毒信件，郵寄信件的嫌疑犯身分公開，是一名在美國有前科的加拿大女子，她在信中要川普退選，如果劇毒信無效，她還嗆會再調配其他毒劑，甚至揚言用槍威脅。值得注意的是，該名女子20日被捕時，身上被起出槍枝和彈藥。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，被控寄出裝有蓖麻毒素劇毒信件的嫌疑犯身分公開，是53歲加拿大女子費理爾（Pascale Ferrier），本業是電腦工程師。

費理爾昨（22）日首度出庭，檢察官也公開她寄給川普的信件內容，信封內除了裝有後來被驗出是蓖麻毒素的白色粉末外，裡頭還附了一張按有她指紋的信，她在信中對川普表示，「我為你取了一個新名字：醜陋的暴君小丑，我希望你喜歡。」費理爾也在信中透露寄信動機，「你毀了美國，導致他們陷入災難，我在美國有親戚，我不希望接下來4年還是你當總統」，呼籲川普「放棄」11月的總統大選。

費理爾接著提到信封內的蓖麻毒素，稱這是送給川普的「特別禮物」，稱如果沒用的話，「我會找到另一種更好的毒配方，或者當我能來的時候，我可能會使用我的槍。」

值得注意的是，費理爾周日駕車從加拿大安大略省行經美國紐約州和平橋（Peace Bridge）入境美國時，在邊境檢查站被捕，美國邊境執法人員隨後在她車內找到一把槍、一把刀、以及彈藥，令人難免聯想信中內容及入境動機。

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，費理爾今年9月9日曾在推特抱怨川普，更指出「是時候改變了」，並且在推文後標註「#殺了川普」（#killtrump）的標籤。

費理爾原本是一名法國人，2015年移居加拿大魁北克省（Quebec），並且取得加拿大公民身分。她在美國有犯罪前科，2019年3月因非法持有武器及假駕照在德州被捕，她後來被驅逐出境。德州當地律師小羅德里格斯（Ricardo Rodriguez Jr.）表示，費理爾當時出現在德州是為了抗議美墨邊境圍牆興建。

除了寄給川普，費理爾上周也一併寄出裝有蓖麻毒素的毒信給6名她曾待過的德州監獄及拘留中心的人員。

費理爾昨日因威脅美國總統罪名遭到美檢起訴。

(中時新聞網)