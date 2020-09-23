肇事司機疑過勞吸毒 林佳龍：吸毒就是違法 11:302020/09/23 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍。(本報資料照/陳君瑋攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三重客運公車司機日前在內湖衝上人行道，釀1死1傷，肇事司機坦承曾吸毒，有工運團體認為，司機過勞才會吸毒提神。外界關心，是否立法杜絕問題？交通部長林佳龍今日受訪說，吸毒就是違法，在公共運輸上，計程車、鐵路都有要求，如果有吸毒駕駛就廢照；至於客運、公車、遊覽車等相關規定較不明確。 林佳龍說，社會各界也有意見要來檢討法令、研議相關規定。至於個案，交通部會要求地方政府跟客運公司落實駕駛的健康標準，執行層面會請公路總局協調地方政府加強監督。 (中時 ) #吸毒 #司機 #林佳龍 #客運 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車暴衝人行道 司機疑毒駕肇事 04:102020/09/23 社會新聞 徐永明300萬 疑雲未明 04:102020/09/23 時論廣場 林秉賢玩剪黏 廟宇藝術走入日常 04:102020/09/23 地方新聞 鄉林成都案開賣 Q4迎業績高峰 04:102020/09/23 證券．權證 國人最愛基金 台股4檔入列 04:102020/09/23 投資理財 出了15博士 林開泰舊宅文藝復興 04:102020/09/23 藝文副刊 無臉男搭區間快車 林佳龍跟風PO劇照：往宜花才2百 15:462020/09/22 生活 新聞透視》徐永明300萬懸案 檢應徹查到底 04:102020/09/23 政治要聞 毒駕司機未充分休息 北市勞檢處最高可罰三重客運100萬 19:322020/09/22 社會 內湖公車衝撞釀1死1傷竟是毒駕 駕駛坦承吸安非他命 14:502020/09/22 社會 社會熱門新聞 酒國海陸女1／整瓶威士忌「喉嚨借過」30秒喝完 本尊竟是海軍陸戰隊正妹 - 社會 空姐櫃姐雪乳妹 奧迪「時間管理大師」狂劈8女 - 社會 內湖版玩命關頭？賓士C300酒駕狂刷護欄 黏隧道壁成廢鐵 - 社會 內湖賓士C300酒駕狂刷隧道牆成廢鐵 驚人維修費用出爐 - 社會 用愛灌溉小三1／敦化國小校長高調不倫戀 拋元配偷情學生家長 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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