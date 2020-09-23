三重客運公車司機日前在內湖衝上人行道，釀1死1傷，肇事司機坦承曾吸毒，有工運團體認為，司機過勞才會吸毒提神。外界關心，是否立法杜絕問題？交通部長林佳龍今日受訪說，吸毒就是違法，在公共運輸上，計程車、鐵路都有要求，如果有吸毒駕駛就廢照；至於客運、公車、遊覽車等相關規定較不明確。

林佳龍說，社會各界也有意見要來檢討法令、研議相關規定。至於個案，交通部會要求地方政府跟客運公司落實駕駛的健康標準，執行層面會請公路總局協調地方政府加強監督。

(中時 )