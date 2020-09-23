台大公衛學院教授陳秀熙今（23）日透過網路直播並指出，美國疫情略升，主要在於學校重啟後，群聚感染日益嚴重，且民眾未配合防疫政策；而在國際前十大確診個案排名國家中，巴西位居全球第一，且新冠肺炎已成為該國首位死因，超越癌症、中風、肺炎及心臟病；歐洲疫情則持續加劇。

陳秀熙分析全球五大洲疫情現況，美洲方面，美國整體趨勢比上週略為成長，主要防疫破口為學校重啟後，群聚感染日益嚴重，以及民眾未遵守防疫策略。陳秀熙進一步指出，美國群聚在各地仍不斷出現，8月初在緬因州爆發婚禮群聚感染，隨後多處地區爆發疫情與此婚禮相關，包含：監獄、教堂、養老院。

陳秀熙指出，全球前十確診個案排名國家中，南美國家仍占一半。巴西疫情趨緩，里約熱內盧開始重啟學校，但僅每天每10萬居民中新增病例少於1例的地區開放。

陳秀熙提到，根據統計，新冠肺炎已成為巴西首位死因，超越癌症、中風、肺炎及心臟病。雖然墨西哥確診個案已漸趨下降，然因南美洲許多個案皆是自歐洲、美國等而來，墨西哥與美國之間的陸路邊境口岸，仍持續封閉至10月21日。

至於歐洲，陳秀熙說，疫情持續加劇，法國與西班牙單日確診人數持續突破新高，除代表篩檢能量增強外，更表示兩國病毒大規模散佈、疫情嚴峻。西班牙首都馬德里為個案數增加最為急遽的地區，21日再次進行小規模封鎖。

而法國方面，陳秀熙提到，疫情自首都巴黎蔓延至南法（尼斯、馬賽），各區紛紛加強社交距離禁令，限制群聚人數。德國也突破自4月底以來最高單日確診數2297人，集中在特定地區，若7天內發生率高於50（每10萬人），將更進一步對該區進行強制社交距離禁令。東歐地區疫情持續延燒，捷克單日確診再創新高，突破3,000例，嚴重程度遠超三月第一波疫情。另東歐國家匈牙利、烏克蘭每日確診數持續增加，紛紛收緊國界，並進行小區域封鎖，以期減緩疫情。

陳秀熙分析亞洲情況，印度疫情持續嚴峻，本周單日新增個案均達9萬人以上，位居全球第一，此外疫情與經濟的雙向衝擊加劇。醫用所需氧氣因確診人數而快速上升，甚至威脅到工業用氧氣供給量；此外因封鎖造成的童工失去經濟來源，亦造成當地因賣婚的童婚比例提高。

陳秀熙指出，馬來西亞疫情再起，多個區域均出現本土群聚感染，迫使當局政府再度禁止民眾跨州行動。土耳其疫情擴大，土耳其政府已將防疫措施擴大於全國81省實施。東北亞疫情整體趨緩，日本放寬外出限制並開始4天連假，連假首日東京確診數仍就高達200例以上；南韓疫情漸漸控制，單日確診首度低於百位數以下，但仍有零星群聚發生，政府繼續延長防疫措施一周。

陳秀熙也說，中東疫情持續蔓延，伊朗、以色列及黎巴嫩等國持續創下該國確診新高，僅有少數國家，如沙烏地阿拉伯等疫情呈現控制情形。而澳洲及紐西蘭第二波疫情均已逐漸趨緩；非洲整體疫情趨緩，南非、奈及利亞、模里西斯等國家都有進一步放寬防疫措施。

(旺報 )