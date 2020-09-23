《商情》黃金亞洲電子盤收低 11:252020/09/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黃金亞洲電子盤收低；因芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊文斯表示，並未排除在平均通膨率達2%前就開始升息，鷹派言論支撐美元走強，進一步拖累金價下行，但因中美關係再度緊張而縮小跌幅；截至台北時間上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌3.4美元，報每盎司1904.2美元。 12月白銀下跌0.283美元，報每盎司24.24美元。 10月白金上漲9.5美元，報每盎司866.9美元。 12月鈀金上漲0.4美元，報每盎司2230美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #收低 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 即時 恐遭美狙殺！台積電叛將拚研發 陸晶圓龍頭被爆推出大作 - 財經 放手15年舊愛！台新金處分彰銀持股 新買家曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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