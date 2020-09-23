黃金亞洲電子盤收低；因芝加哥聯邦儲備銀行總裁伊文斯表示，並未排除在平均通膨率達2%前就開始升息，鷹派言論支撐美元走強，進一步拖累金價下行，但因中美關係再度緊張而縮小跌幅；截至台北時間上午11點整止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌3.4美元，報每盎司1904.2美元。

12月白銀下跌0.283美元，報每盎司24.24美元。

10月白金上漲9.5美元，報每盎司866.9美元。

12月鈀金上漲0.4美元，報每盎司2230美元。(商品行情網)

(時報資訊)