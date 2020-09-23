周二芝加哥穀物期價漲跌互見，其中大豆期貨收低，從早盤強勢回落，因美國收割擴大超過了對華大豆持續銷售和豆粉期貨走強的支撐，美國強勁的農作物收成前景看好，玉米期貨下跌，但小麥因國際出口需求而上漲。

美國農業部周報告顯示，美國農民已經完成了大豆收成的6％，玉米收成完成了8％，氣象預報指出未來兩周中西部天氣晴朗，這將使收割進度持續進行。在需求方面，美國農業部確認向中國銷售26.6萬噸美國大豆，向未知目的地銷售26.4萬噸，這是對中國的連續第13日銷售。另外，全球大豆和豆油的最大供應國阿根廷的大豆壓榨量減少，進一步提高了美國的大豆價格。

終場12月玉米跌0.5美分，報369.25美分，11月大豆跌2.75美分，報1019.75美分，12月小麥漲3.25美分，報558美分，10月黃豆油跌0.6美分，報33.67美分，10月黃豆粉漲3.9美元，報337.3美元。(商品行情網)

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