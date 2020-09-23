根據國民健康署調查，台灣糖尿病患者眼部病變的風險為正常人的25倍，糖尿病視網膜病變盛行率高達35%，而糖尿病患眼部檢查率卻低於5成。宏碁(2353)與台大醫院及台灣諾華共同合作，打造眼科AI輔助診斷軟體，以AI判斷糖尿病視網膜病變；同時也是首張由台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)核發之眼科智慧醫材許可證，打破過往傳統模式，開創台灣智慧醫療新生態。

今天記者會上，特別邀請宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、台大醫院院長吳明賢、台大醫院新陳代謝科主任莊立民、台大醫院眼科主治醫師謝易庭，以及衛福部食品藥物管理署署長吳秀梅等一同參與，共享創新智慧醫療新里程。

此次三方合作，應用宏碁先進的A技術與資通訊經驗，台大醫院的醫療專業及臨床試驗的重要貢獻，以及台灣諾華在臨床試驗設計上的顧問諮詢打造台灣智慧醫療新里程碑。

宏碁AI輔助診斷軟體，可檢測糖尿病病患視網膜病變情況，透過AI深度學習技術結合硬體整合成邊緣裝置，無須網路即可進行篩檢判讀。透過蒐集國外EyePACS平台臨床及國內台大醫院臨床共數萬名糖尿病視網膜病變患者眼底照片資料，使用深度學習技術訓練AI模型並將其產品化後，與台灣諾華共同設計臨床試驗。經由TFDA長達一年細心的專案輔導，提供專業法規意見、深入溝通並嚴格審查，成為從台灣首張在地出發的眼科智慧醫材許可證，同時也顯示出TFDA對於台灣醫療環境及智慧醫材的重視。最後委由台大醫院執行臨床試驗，臨床試驗結果已接近視網膜專科醫師判讀準確度，是否轉診眼科的敏感度已達95%，並經TFDA認證為第二級醫療器材軟體，更是首次打破傳統模式，從台灣出發取證的眼科智慧醫材在臨床效益上，可有效輔助醫師找出潛在的糖尿病視網膜病變患者，及早發現並進行治療，協助控制病情，更降低病人等候報告的時間。

台灣擁有長期發展的科技軟硬體能力、紮實的醫療經驗，宏碁表示，身為台灣科技大廠與醫療產業的跨界合作，實現AI醫療落地的願景協助專業醫護人員及早辨別、診斷與控制疾病外，亦解決醫療長期承擔的問題，包含醫療人才短缺、資源應用率，並有效降低後續治療負擔與花費。未來智慧醫療的發展，將大力借助科技應用、資通訊及醫療專長的整合，共同驅動智慧醫療轉型大契機。

(時報資訊)