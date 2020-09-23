雖然美國昨夜收紅，然韓股在主要電池股和生物股領跌下，指數至午間下挫。

周三南韓KOSPI指數跌22點或-0.98%，為2309點。KOSPI指數在昨日的大跌後，今晨開盤強勁，但隨後在市場權值股下跌下，指數開始下跌。

南韓自八月以來疫情有所揚升，政府準備增加購買20%疫苗，以便在冬季提供給民眾。

電池股下挫。樂金化學一度跌逾5%，午間跌3.6%，暫報61.6萬韓元，三星SDI跌2.8%，暫報43.4萬韓元。特斯拉電池日昨夜上場，創辦人馬斯克提出將電動車電池壓低成本的策略，讓更多人可以購買電動車，儘管該計畫可能需要三年，但投資人對主要供應商樂金化學表現出不滿意。

主要生物製藥股下跌。三星生物製藥跌3.28%，賽特瑞恩跌2.0%。

領頭羊三星電子持平，小跌0.52%，SK海力士上漲0.49%。

韓元上午小漲，1163.55韓元兌一美元。

(時報資訊)