港女命案兇嫌陳同佳出獄至今已近4個月，仍未來台投案。潘曉穎父母今日透過香港《立場新聞》對陳同佳發公開信，要求陳親自回應何時赴台，稱台灣已開通「特別聯繫窗口」，隨時準備陳投案，質問陳「為什麼還要龜縮？」

2018年2月涉嫌在台灣殺害潘曉穎的陳同佳，去年10月在港因四項洗黑錢罪刑滿出獄後，主動要求警方保護，並一直居住在警方安排的「安全屋」至今。

這封公開信以「痛失唯一女兒的父母親」為署名，潘曉穎父母指出，女兒只是一名善良、孝順乖巧的普通少女，「沒有害人之心，亦沒有防人之心」，事發前本著愉快心情與陳同行，但在她毫無防備下，遭到陳同佳無情及兇殘的殺害。

信中指出，陳同佳親手破壞一個原本幸福完美的家庭，一家從此變得支離破碎、家人陰陽相隔，對此永遠不能釋懷，「請問你良心過得去嗎？」

公開信又指，陳同佳由獄至今差不多一年了，要為自己的極大錯失承擔責任，盡快赴台、在當地接受殺人案的公正審判。

對於一向幫助處理陳同佳自首事宜的香港聖公會教省秘書長管浩鳴，公開信說，管浩鳴牧師已表示自己不是陳同佳的代言人，並不能代表陳說話。

信中最後提出三問，指出台灣早已建立了一個「特别聯繫窗口」，隨時準備他赴台投案，「為什麼你還要龜縮？」、「為什麼必須要等到通關才赴台投案？」、「為什麼你不可以踏上台營航班赴台投案？」。

(旺報 )