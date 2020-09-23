美國華府智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）周二（22日）發表報告稱，中國正強制西藏農民和牧民參與勞動計劃，類似當局在新疆實施的勞動計劃。
報告指出，西藏人口以佛教徒為主，這項計劃讓當地鄉村勞工轉至工廠就業，恐會造成西藏地區「文化遺產喪失」，惟西藏當局稱計劃是脫貧措施。今年前7個月，西藏有50萬牧民及農民接受培訓，其後可進入企業工作。而達到工人聘用配額的企業，最高可獲50萬元人民幣（下同），計劃亦鼓勵他們將家中牲口及土地交給大型國營合作社。
報告指出，將近5萬人已被轉移到西藏其他地區，有3000多人被送往中國其他地區，這與新疆地區的勞動計劃類似。報告引援去年一項中國政府行動計劃指出，這些職訓計劃旨在逐漸灌輸「工作紀律、中國語言和工作倫理」。
詹姆士敦基金會研究員認為，「軍事化職訓」是對藏族進行意識形態灌輸及同化的一種形式。報告作者鄭國恩（Adrian Zenz）寫道：「在北京日益同化少數民族政策的脈絡下，這些政策很可能會促成語言、文化和精神遺產的長期喪失。」
(中時 )
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