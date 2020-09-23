遠東集團投資台灣、支持在地，愛買全新轉型之作-台中水湳店9/23盛大開幕，量販3.0由Hypermarket進化到Hyper Mall，以購物中心的規模打造全新量販店型，突破量販賣場的既定印象，是全台第一座綠建築量販店，店裝利用木紋的質感讓空間變得更貼近於人，也將自然日光引進室內，讓購物舒適度更加升級。

愛買水湳店新推出「降低貨架高度減壓迫、走道加寬」、「生鮮代客料理」和「廣設親子設施」等消費體驗至上的特色，以及和其他量販做出服務差異化，使得愛買水湳店在試營運期間（8/18-9/22）已成功吸引超過21萬人進店。

另外，愛買台中水湳店也成功吸引以往量販較缺少的29歲以下年輕族群和親子家庭，39歲以下的來客數佔整體比高達3成，較愛買其他分店平均多1成，這樣的創新服務，也讓愛買量販各年齡層的來客數分布更加平均，走向更具全方位性發展。

愛買量販積極導入創意差異化購物體驗，愛買營運長莊金龍表示，愛買水湳店不止店內設施像購物中心，也期望成為「地方型」購物中心，全力顧好距離店內30分鐘的30萬多戶家庭，增加滲透率，更以Hyper Mall全方位購物體驗的優勢，準備吸引龐大的中科園區上班族進店，使其成為主要顧客之一。

(工商 )