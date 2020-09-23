柯志恩在立委連任選舉中失利，目前回歸教職並擔任國民黨副秘書長，繼續在教育與政治界深耕，外界也對其優質形象給予高評價。談到立院多位跨黨派立委涉入SOGO收賄案，不少民眾驚訝於一場公聽會能收受200萬，柯自嘲表示「大概檔次不同吧」，自己當立委時不僅要自費輸出背板，有時還要給微薄的學者專家出席費，人家還不一定出席；開公聽會可以拿錢這碼事，也讓她驚嘆：「我們待的是同一個立法院嗎？」

柯志恩今日在臉書發文，寫道：「不管認不認識，最近幾天最常被問到的就是——『你們立委真好賺阿，開一場公聽會就可以要價200萬……？』唉，大概檔次不同吧，我們在立法院開過數十場公聽會，要自費輸出背板，有時還要給微薄的學者專家出席費，人家可以來，就阿彌陀佛感恩的不得了，最後還要作成報告，給予與會的人員，開公聽會可以拿錢這碼事，也真讓我開了眼界，我們待的是同一個立法院嗎？」

柯志恩也指出：「另一個常被叫住，『被動』聽對方發表高見的就是，『蔣萬安被蘇貞昌問的時候，要跟他嗆……，不可以愣在那裏啦……』，中間就是五花八門的建議，看對方神情激憤的模樣，真覺得他們比我有政治熱誠多了。」

卸下立委身分，卻重披教職、黨職雙重身分的柯志恩，也坦言：「一段時間沒寫臉書了，學校開學，有太多事情要處理，連定期的李柯太太直播，都還不一定可以準時上線。」並感性道：「還好學校與政治的距離有點遠，可以有足夠的時間讓我轉換角色，就以關渡橋為分界點，早上過了橋想學校的事，傍晚過了同樣的橋，就想政治的事吧！」

(中時新聞網)