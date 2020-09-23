吳宗憲以《綜藝大熱門》與陳漢典、LULU入圍本屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，開心之際卻遇上黃鴻升（小鬼）驟逝噩耗，令人不勝唏噓。吳宗憲、KID與小鬼因《綜藝玩很大》建立深厚兄弟情，小鬼過世前不知為何交代許多身後事，吳宗憲近日受訪表示：「KID說龜山島那一天，他跟小鬼一起喝酒玩樂，聊著屬於人生的歌，小鬼講到以後葬禮要放〈快樂鳥日子〉這首歌，大家開心在靈堂，他走了以後，家人可以留下一隻手骨，弄得乾乾淨淨放家裡。」他感嘆，「很怪，我們3人就他會交代這些事」。

吳宗憲坦言小鬼出事當天大家都在忙，他晚上累癱，隔天卻早上6點多就醒來，「才發覺這一切都是真的，隔天的傷痛是最痛的，所以我們幫他寫了歌〈天堂有多遠？〉」。他眼眶泛紅讚小鬼非常貼心，兩人無話不談，小鬼曾向他傾訴自己的家庭、爸媽、感情以及童年等全部心事，「我們一起安慰彼此，一起吃飯，聊了很多人生，我年紀大他蠻多所以可以引導他，我跟小鬼說的全部做到，其實對他說跟對大哥是開玩笑，他也笑回跟對大哥少努力30年」。他笑中帶淚，「果然小鬼跟對大哥，有了他生命當中最紅的一次」。

吳宗憲近日把小鬼來不及說的話轉達給峮峮。（吳維書攝）

小鬼跟峮峮秘戀1年半，吳宗憲坦言自己全知情，「我知道全部但不能講，就讓小鬼帶走這些吧，他們也很辛苦，我已經把那個結果，跟峮峮來不及知道的部分告訴她，36歲真的還有太多事情要做了」。對比22日峮峮經紀人透露她去過靈堂後心情較為平靜，或許驟逝的小鬼在冥冥之中，也透過摯友吳宗憲之口，替女友解開心中結，令人既感動又遺憾。

對於部分網友提出是否因《玩很大》導致小鬼身體負荷過重，吳宗憲否認，「當然不是！電視終究有它表演的成分在，我是最嚴格不准有任何狀況的，通通要把大家照顧好，像之前他們游台南虎頭埤，我就特別注意，旁邊的船隨時都要衝過去，不行就停錄，我們遊戲基本上是安全的，只是可能會一身爛泥巴，所以他沒有工作負荷過量的問題」。至於小鬼的身體狀況，他確實沒聽說對方心臟有問題，「他的腳有點受傷，但那個傷我們都受過很多」。

至於是否曾幫小鬼、羅志祥（小豬）解開心結，吳宗憲回應，「比較不會去聊這部分，我跟小豬又是鄰居又是好友，每個人都有自己的角度，你看人倒下之後，有那麼多故事，爸爸也在小鬼床底發現37萬現金」。他坦言在自己心中，小鬼、KID早已接班，「節目還能省下我1個關主的錢，我也考慮自己的去留，其實因為人生規畫，蠻早就考慮了，現在或許只能改編制了」。

吳宗憲坦言，「我也很自責，主戰投手6年沒為節目拿下一座金鐘獎，覺得很奇怪，節目真的做很好，還是我做電視30年都是笨蛋？不就燈神心態，現在把我打開就一腳踩死你，我認為把這個獎給《玩很大》是必要的，台灣沒有人這樣做節目，這6年來台灣外景節目很多是複製它，然後又不讓人入圍，寧願缺1席在那裡」。他感嘆本來因這種受傷心情不想出席金鐘獎頒獎典禮，但為了陳漢典跟LULU還是現身。

與小鬼最後一次碰面是近日到台中錄《玩很大》，一群人在錄影結束滿身爛泥巴，吳宗憲提起自己從不會在結束去拍照，那一天卻反常留下大家16秒的身影，「我很怪異為什麼去拍，那天一身泥巴，手機要開機才能拍，怪了吧？那是結束耶，攝影機通通關機，只有我的手機是開著，小鬼那一天在生氣，覺得他們那隊被逆轉了」。說到這裡他忍不住對天含淚笑喊：「不要生氣啊！小鬼。」隨即低聲說：「那是我最後一次看到他。」

(中時 )