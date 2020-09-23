疫情重創藝文產業。事實上，當青年決定要踏入藝文創業路時，面臨到的處境也相當艱難，需要資金，卻又無法與銀行確認還款能力而遭拒絕借貸。因此，文化部長李永得今（23）日宣布，將與文策院及10家銀行共同合作，推出文創產業青年貸款，打造有利青年創業環境。但他也強調，貸款是為有需要的人而設立，創業者應評估自身狀況遞出申請。

李永得表示，因應蔡英文總統提出的600億元青年創業貸款政策，文化部也向行政院爭取其中100億給文創創業青年貸款。過往文創業者與銀行雙方就申請貸款皆有各自困難之處，此回由文策院協助，只要是符合20歲至45歲的文創事業負責人，或是公司、商業、有限合夥等事業，修過20小時創業課程，成立未滿5年，皆可提出貸款申請。

貸款額度分為100萬以下及100萬以上。李永得表示，100萬以下的創業貸款，青年創業者須備妥身分證、創業輔導課程證明、事業登記證明、切結書及申請表，就能向文策院或合作的10大銀行提出申請。免企畫書，免擔保，7天以內就內完成撥款，文化部也會吸收5年利息。

李永得表示，至於貸款超過100萬以上，則就需另外提供計劃書申請，也可向文策院申請利息補貼。申請對象則從演藝團體、工藝創作、Youtuber、Podcast等藝文事業青年創業者皆可申請。

李永得表示，青創貸款的種頻分3種，提供創業8個月以內申請的「開辨準備金」，最高可貸200萬元；營業所需週轉支出的「週轉性支出」，最高可貸400萬元；為購置或修繕廠房、軟硬體投施、設備機器等的「資本性支出」，最高則可貸至1200萬元；3種貨款皆由政府提供最低8成、最高9.5成的信用保證。

10大合作銀行包含台灣銀行、彰化銀行、台灣企銀、台灣土地銀行、兆豐銀行、第一銀行、合作金庫、華南銀行、台北富邦銀行及台中銀行。貸款利率以中華政股份有限公司2年期定期儲金機動利率加0.575％，機動計息，目前利率為1.42％。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院在青年創業貸款中的角色，如同顧問，因不少文創業者不熟悉銀行借貸相關規定，青年創業者提供相關文件，交給文策院申請貸款，並非是文策院審核創業者借貸資格，而是檢視相關文件齊不齊全，並提供創業者諮詢。

(中時 )