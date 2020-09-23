搭飛機時到底改怎麼稱呼空姐最恰當又不失禮呢？專寫旅遊領域的《心底的小城》專欄曝光空姐的「正式叫法」，不僅優雅也不失禮貌，最重要的是，空姐們也喜歡被這樣稱呼。

飛機上最讓人感到賓至如歸的地方，就在於有空姐隨時提供倒茶、送餐等服務，不過畢竟空姐只是一個職業的名稱，通常不會有人直接對著他們喊「空姐」，那麼應該怎麼稱呼？根據搜狐網《心底的小城》專欄指出，包括「小姐」、「姑娘」、「服務員」都不是很禮貌的叫法，畢竟不是在飯店或餐廳，這樣叫恐怕會讓部分空姐不高興。

《心底的小城》解釋，空姐的職責，除了滿足乘客機上餐飲、購物的需求之外，最主要的任務其實是維護乘客飛行安全，並指導協助大家正確使用飛機上的安全設備，因此稱呼他們「乘務員」最為恰當。

稱呼空姐「乘務員」除了比較專業之外，也比較禮貌，也會讓空姐覺得比較尊重她們的職業。《心底的小城》建議，若是在乘務員前面再加上「你好」，或許空姐會因為你禮貌又友善的稱呼而感到開心，為你提供更優質更好的服務，呼籲大家下次可別再喊錯！

(中時新聞網)