高雄巿長陳其邁上任後首次主持治安會報，對於鳳山發生街頭暴力，警方「火速」清理現場，被質疑證據保全的問題，陳其邁回應，犯罪偵查必須確保符合法令，至於其他細節容有檢討的地方，警察局必須就這部分檢討。

鳳山發生兩派人馬疑似為了喬債在街頭砍殺濺血，警方見媒體陸續到場，「火速」將遭砸的車輛開走。陳其邁強調，刑案現場的搜證，或整個犯罪的偵查，必須確保每一個動作都必須符合相關的刑事訴訟跟整個法令的規定。

至於其它執行的細節容有檢討的地方，例如第一時間現場必須能很快速地向媒體、民眾妥善的說明，他請警察局長劉柏良必須就這部份檢討。打擊暴力犯罪，警察同仁本於職責，對於相關案件的追查，也要展現破案決心。

劉柏良指出，昨天凌晨鳳山街頭的案子，警消第一時間趕到現場，趕快做傷患救護，然後現場跡證帶回派出所保全，過程中也透過現場監視器的調錄，還有遺留車輛的行車紀錄器，發現對方曾在前鎮轄區談判被警網盤查過。

所以凌晨3時許，跟前鎮分局連絡，拿到名單車號，早上4時許抓到10人，6時許抓了12人，到了昨晚總共抓了22人，其中1人並由地檢署向法院聲押獲准。對於街頭暴力，警察局不容許發生，一旦發生，也要在最短時間查緝到案。

劉柏良指出，整起案件還會向上溯源，目前據了解是因為1萬塊問題，但是不是如此，還要擴大清查，對相關涉案人等，警方絕不放手。陳其邁說，未來街頭鬥毆、暴力犯罪，必須在最短時間破案，將加害者或行為人繩之以法。

(中時 )