根據美國媒體報導，近日UFC格鬥悍將卡溫頓猛力抨擊湖人一哥詹姆斯是懦夫。但外界解讀卡溫頓是美國總統川普的忠實支持者，因此攻擊詹姆斯是別有用意。

身為全美最受歡迎的自由搏擊明星選手卡溫頓，上周六輕鬆獲勝後直接點名詹姆斯「將這場胜利獻給所有在一線的急救人員，維持我們社會穩定，保護我們的軍人們，他們才是最值得尊敬的，而不是那些自以為自己保持清醒的運動員們，沒錯我說的就是詹姆斯，他是一個沒有骨氣的懦夫。」

湖人在G2擊敗金塊後，詹姆斯回擊那些質疑他的人，「相信我，那些鍵盤俠10個有10進了球館或擂台，都會尿褲子。」

卡溫頓立刻在自己的推特上回應，「詹姆斯如果敢和我在拳台上待10秒，就算他贏，可惜他不敢，因為他是一個懦夫。」

美國媒體分析，卡溫頓之所以會如此抨擊詹姆斯，是因為詹姆斯經常抨擊美國總統川普，而卡溫頓則是川普的支持者，他早就看不慣詹姆斯在各種場合下發表一些針對川普的言論了。

(中時 )