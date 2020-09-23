酷熱的天氣，高溫讓人難以忍受，許多人會喜歡用冰涼啤酒來消暑，一杯接著一杯呼嚕呼嚕喝下肚，一不小心啤酒就很容易喝過量，營養師更直指背後帶來的健康危機其實很可怕！

大量飲用啤酒容易增加肥胖機率 三酸甘油酯上升會形成高血脂

啤酒暗藏驚人的熱量？北投健康管理醫院潘富子營養師表示，一瓶罐裝330ml啤酒約120大卡，相當於半碗白飯的熱量，長期大量喝啤酒不但會造成肥胖問題，還會使血液中的三酸甘油酯（Triglycerides，簡稱TG）上升造成高血脂問題，導致罹患心血管疾病的機率上升；再加上，喝啤酒同時習慣會在搭配上燒烤、鹽酥雞或其它重口味的下酒菜，吃下肚的熱量可就不只有啤酒包裝上的標示，也增加肥胖的機率。

潘富子進一步說明，人體體內未被消耗掉的熱量部分會轉變成三酸甘油酯，儲存在肝臟或脂肪細胞中，作為備用能量；當攝取的熱量過多，會使得三酸甘油酯增加，三酸甘油酯是構成皮下脂肪的主要成分，也會使得內臟脂肪增加，導致肥胖、脂肪肝或動脈硬化等疾病。

酒精濃度不高喝多仍不亞於烈酒 長期過量飲用啤酒恐傷肝臟

由於市面上常見的啤酒其酒精濃度僅約4～5％，較不容易感到酒醉，很容易讓人喝太過量，大喝啤酒後進入體內的酒精可能也不輸於烈酒。酒精進入人體後，需要靠肝臟代謝，若經常大量喝啤酒，也容易導致酒精性肝炎，肝炎的發生難以察覺，且若未加以控制，後續可能導致讓肝臟走向肝癌三部曲：肝炎、肝硬化、肝癌。

此外，國健署也曾指出，喝酒會提高罹患癌症的風險，容易引發口腔癌、鼻咽癌、食道癌、肝癌、乳癌等；另外，更指出即便是少量飲酒，罹患癌症的機會也比不喝酒的人高出1.26倍、過量飲酒罹患癌症的機率甚至會高達5.13倍。

近半數台灣人患有酒精不耐症提高罹癌機會 6大症狀要注意

潘富子提醒，台灣約近半人口都有先天遺傳缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，最明顯特徵是喝酒後臉會紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此基因缺陷會大幅提高罹患癌症的機會；因此，建議平日就應盡量避免飲酒，減少酒精對身體的危害，也要定期安排健康檢查，時時關心自己的健康狀況，是個人健康管理確實有效的最佳途徑。

提醒您：喝酒有害健康！

延伸閱讀：

(中時新聞網)