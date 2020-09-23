(圖／蔡惠芳攝)

看好台南人口紅利、綠能科技產業紛紛進駐，達麗建設首度插旗台南高鐵站附近商業區土地的新案「國家強棒」，今（23）日早上舉辦開工動工典禮，鳴出高鐵站區第一炮；代銷業者透露，全案總戶數583戶，其中182戶率先推出早鳥專案，迄今潛銷期間已被預約600戶、排隊到第三輪。

南市長黃偉哲今（9/23）日出席達麗建設位於台南歸仁區武東段的「國家強棒」開工動土典禮，達麗建設董事長謝志長、海悅廣告總經理林輔政，到場為沙崙高鐵特區拉開序幕。

黃偉哲市長擔任立委期間即大力爭取「沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程」，將於今年年底完工；政府近年斥巨資推動高鐵沙崙站區與智慧綠能科學城建設，台灣綠能科技研發的新聚落已具體成形蓄勢待發。

海悅表示，全案總銷45億元，每坪早鳥開價最低不到2字頭，預計每坪開價平均在20~22萬元，迄今早鳥專案推出期間，已被預約600多組，其中六成是投資客和置產客，四成是自住客。

至於投資客和置產客，比重各佔一半。

達麗建設董事長謝志長表示，達麗在台南已持續購買至少1.1萬坪土地，其中高鐵站附近就有7,700坪，將分兩期開發，第一期為「國家強棒」，將規劃六大棟、15層樓高的住宅大樓。

海悅表示，看好建設到位，科技人才進駐利多，眾多建商插旗獵地、爭相卡位高鐵特區。其中以達麗建設距離高鐵與三井Outlet最近的高鐵地王最受外界矚目。新重劃區首個推案就屬商業區地王宅，該創舉在過去全台房市發展從未發生。將可預期的地價漲幅回饋給購屋族，是達麗建設對台南首個代表作的誠意之舉。個案尚未正式公開，就被許多眼光精準行家鎖定, 熱銷預約已破600戶。

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