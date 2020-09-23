美國27歲知名女歌手麥莉·希拉(Miley Cyrus)，日前再度發行新專輯「SHE IS MILEY CYRUS」並在個人社群平台上曬出新歌造型，不僅尺度直逼18禁，新歌內容還疑似批評前夫連恩·漢斯沃(Liam Hemsworth)的「行房技術」，引起網友熱烈討論。

由童星出身的麥莉希拉，過去曾在迪士尼頻道的知名連續劇《孟漢娜》中飾演麥莉·史都華而爆紅，在劇中清純甜美的形象深植人心。但隨著年紀漸漸增長，她的穿搭風格也越來越大膽前衛，經常在IG上曬出若隱若現的「露點福利照」，近期的單曲MV更富含不少「性暗示」，令不少喜歡《孟漢娜》的觀眾直呼「歪了」。

在 Instagram 查看這則貼文 Miley Cyrus（@mileycyrus）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 下午 3:17 張貼

而8月13號發行單曲《Midnight Sky》MV的她，歌曲雖大走復古性感風，但MV中她不僅再度上空秀出豐滿上圍，在近日公開的活動造型中她更直接穿上「正面透視並V到三角洲」的緊身連身衣，一個不小心便可能會露點，再度挑戰觀眾的視覺極限。

在 Instagram 查看這則貼文 Miley Cyrus（@mileycyrus）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 18 日 下午 7:51 張貼

另外，曾與澳洲男星連恩·漢斯沃(Liam Hemsworth)曾有一段短暫婚姻的麥莉，在專輯中的其中一首單曲《Win Some, Lose Some》歌詞大肆抱怨自己曾在行房時多次假扮高潮，而這些都被網友直指是在批評前夫連恩漢斯沃床上技術差，讓不少粉絲緊急跳出來護航，成功引起話題。

麥莉·希拉(Miley Cyrus)自爆行房裝嗨「連身衣正面全透視」直逼18禁（圖／shutterstock）

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(中時新聞網)