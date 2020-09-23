前新北市長朱立倫今（23）日出席永和重陽敬老活動，媒體問朱，他曾說如果能夠簽訂自由貿易協定，總統、蘇院長和所有官員帶頭吃美豬，我們大家也願意一起加入，但新北市長侯友宜則說「不鼓勵帶頭吃」，對此朱立倫表示，所有民眾對不健康或有害健康的都不要吃，他的立場從頭到尾都一樣，他只是要凸顯民進黨搞的大內宣，犧牲了民眾的健康，說會有經貿的成果，結果FTA根本沒有半個影子，他只是要凸顯這個大內宣是騙人的，相信大家都聽得出來，所以對於不健康、會傷害民眾健康的，當然不要吃。

國民黨有意針對美豬議題找蔡英文總統辯論，朱立倫表示，不管任何方式，只要把事情真相說明清楚，不管辯論也好、對談也好，他只強調一件事，蔡總統要把話講清楚，到底犧牲民眾健康，去開放台灣內部都禁止含萊克多巴胺的美豬，到底我們得到什麼？如果今天民進黨都講清楚了，就不需要辯論了。

(中時 )