近期記憶體市場在伺服器記憶體相關採購減緩的情況下，造成短期庫存增加與價格下降，SEMI產業研究總監曾瑞榆表示，今年下半年包括動態隨機存取記憶體(DRAM)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格恐面臨壓力，不過，明年上半年可望逐步恢復平衡。

國際半導體展即將於23日登場，SEMI昨日舉行展前記者會，曾瑞榆周二指出，近期伺服器記憶體價格走弱，然而值得關注的指標是行動裝置市場的復甦以及雲端與伺服器需求的延續。

在上半年強力拉貨後，第三季記憶體市場旺季不旺，DRAM廠南亞科(2408)8月營收48.7億元，月減0.75%、年減6.73%，前8個月營收406.85億元，仍年增21.05%。

南亞科先前表示，整體下半年產業景氣審慎樂觀，預期第三季產品量價都將持穩第二季，但目前美國與印度等地疫情控制還有些不穩定，整體經濟不明確，加上中美貿易爭端影響到某些客戶，後續發展仍須密切留意。

美國對華為禁令於15日生效，南亞科日前宣布，自15日起暫停供貨華為，未來將依照相關規定向美方申請恢復供貨。

針對產業景氣，下游的記憶體模組大廠威剛(3260)指出，在全球疫情警報尚未解除之下，在家工作及遠距教學勢必成為未來生活趨勢，筆電買氣自第二季起持續熱絡，帶動DRAM及固態硬碟(SSD)產品出貨穩居公司主要兩大產品線。

威剛表示，全球經濟活動與人類生活型態因為防疫措施產生很大變化，在各項應用需求互有消長下，今年下半年記憶體市況相對平平。

(時報資訊)