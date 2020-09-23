行政院長蘇貞昌昨（22）日赴立院進行施政報告，遭國民黨杯葛而無法上台。蘇貞昌今（23）日對此表示，無論政黨怎樣競爭，人民有知的權利、應該不要阻斷，且本會期有總預算、紓困及前瞻計畫預算，呼籲立委早日審議，讓人民需要的每筆錢都能快速得到運用。

蘇貞昌今日上午出席2020國際半導體展（SEMICON Taiwan）開幕典禮，會前受訪時表示，行政院長到立院報告是憲法責任，不只是向立委報告、也是藉此對國人同胞報告政府這段期間以來做什麼、以及未來政府將為人民做什麼，是非常重要的程序。

蘇貞昌認為，若因政黨競爭而阻斷行政院長向國人報告，也是阻斷讓國人知道的權利，他相信國人不會高興。另外，昨日是立院朝野黨團協商後，排定邀約他赴立院報告，他應邀前往卻不能上台，這是立院自己運作出爾反爾，相信國人也都看在眼裡。

蘇貞昌表示，無論政黨怎樣競爭，立院是最高民意機關，透過立法院、行政院長報告跟答詢，人民有知的權利，應該不要阻斷。同時，行政院送往立院的亦暗中，最關心的是經濟、民生、紓困方面議題。

蘇貞昌指出，本會期送往立院審議的包括總預算、紓困預算及前瞻計畫預算，關係到產業發展、紓困經費及國人最在意的民生建設等種種議題，他要特別拜託立委早日審議、順利通過，讓政府能向前走，讓人民需要的每筆錢都能快速得到運用。

(時報資訊)