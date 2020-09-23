日系外資針對瑞昱(2379)出具最新研究報告指出，看好今年居家辦公(WFH)浪潮帶動網路市場需求，2021年則還有網路升級、TWS以及IoT等趨勢帶動，呈現營運有撐，將瑞昱評等由持有調升到優於大盤、目標價則由385元調升到420元。

日系外資表示，隨著WFH的需求超出預期，加上儘管2021年WFH的需求減緩，但瑞昱具有多元化業務模式，預計瑞昱在網絡產品升級、TWS(無線藍芽耳機)、IoT(物聯網)等市場需求樂觀下，將瑞昱評等由持有調升到優於大盤、目標價則由385元調升到420元，另外，也進一步調升瑞昱第三季營收增長率4%，單季營收上看215億元、季增長24%，年增長34%。

日系外資表示，受惠WFH需求，帶動瑞昱IT相關的業務，加上還有電視和藍牙等消費產品的強勁需求反彈，且因為晶圓產能吃緊，看到一些未滿足的需求可能會延伸到第4季，因此，預測瑞昱第4季營收季減少僅2%。

展望2021年，日系外資表示，看到瑞昱依舊有多種驅動營運的動能吋在，儘管預計WFH需求將在2021年減緩，但看到瑞昱網路產品產品仍有明顯動能，主要來自規格的升級，包括WiFi 6、2.5G乙太網路以及10G PON，另外，則是快速增長的TWS和IoT產品，以及智能交換機市場的份額增長，以TWS來說，看好明年的產品將來自於ANC(主動降噪)功能，會提升平均售價。

(時報資訊)