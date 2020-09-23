開放美豬進口爭議持續，立院衛環委員會成新會期指標，今日委員會召委選舉，時力立委王婉諭將票投給民進黨立委洪申翰，引發國民黨總召林為洲批「側翼當習慣了？」王婉諭稍早回應「國民黨近來幾次佔領議場杯葛議事，讓人無法放心。」

本屆立院衛環委員會共15席，國民黨5席、民進黨9席、時力1席。本次召委選舉，國民黨推蔣萬安，民進黨推陳瑩、洪申翰，若時力支持綠營，藍綠則為5比10，綠營將有機會藉由抽籤3搶2，拿下2席召委。

王婉諭成關鍵一票，據傳選前藍綠皆向時力爭取支持，藍營以「同為在野黨反美豬進口」立場，希望王婉諭別倒向綠營。今日投票結果，讓林為洲大罵「時力之前為美豬開公聽會、記者會、罵衛福部長陳時中，結果還是投民進黨，是在裝肖維、騙選票嗎？當綠營側翼改不過來了嗎？」

王婉諭說，自己關注的《精神衛生法》修法，洪申翰也很關心，再加上經過許多議題合作後，認為很多目標兩人都一致，都希望能給下一代更好的成長環境。

王婉諭表示，外界擔心民進黨拿下召委後，就會不排案審查美豬美牛進口，但依個人對洪申翰的了解，相信雖然如今身分轉換，洪申翰也不會背棄民間的聲音，會為台灣人民做好最嚴格的把關。

召委投票結果出爐，蔣萬安、陳瑩、洪申翰同為5票，因此進行抽籤，最終由蔣萬安、陳瑩抽中，確定成為下屆召委，因洪申翰未中籤，綠營無緣拿下2席。

(中時 )