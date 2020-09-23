立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，開票過程中，因有一張關鍵選票蓋了兩個戳印給洪申翰，引發選票是否有效的爭議，經過爭論、溝通，最終，會議主席認定該選票為有效票，並由國民黨立委蔣萬安（前左二）、民進黨立委洪申翰（前左）及陳瑩三人抽籤爭取兩席召委；蔣萬安率先上場抽籤，順利抽中召委，蔣振臂慶祝。（劉宗龍攝）

立法院今天舉行召委選舉，由於瘦肉精美豬即將進口，衛環委員會成為兵家必爭之地。國民黨立委蔣萬安今天靠強運搶下一席召委，接著又搶下衛福部排案權，除了強運之外，蔣萬安強勢控場，舉手投足充滿自信，似乎確信自己手氣就是好。

國民黨為了阻擋瘦肉精美豬，本來期盼同樣對瘦肉精提出質疑的時代力量可以支持國民黨或至少保持中立，但最終時代力量仍選擇支持民進黨，造成召委在沒有投錯票的情況下，必須要三搶二抽籤決定，在野黨無法保證有一席。

國民黨團總召林為洲為此相當不滿時代力量，罵時代力量開公聽會衛福部都不理，還要自打臉投給民進黨。過程中一度還發生選票被蓋兩次的爭議，藍綠爭論不休，最後仍宣告選票有效，還是要抽籤。

不過過程中蔣萬安似乎都相當有自信，他在與另一名召委候選人、民進黨立委陳瑩協商時，還嗆聲「你確定要跟我抽籤？我手氣很旺喔！」最後蔣萬安抽中順序第一個抽籤，且第一籤就直接抽中召委。

緊接著眾人開始開召委會議，要協調部會排案分工，衛環委員會轄下有衛福部、勞動部及環保署相關單位。蔣萬安也掌握談判節奏，為了拿下關鍵的衛福部排案權，一開始就放話「我們委屈點，兩個部會（勞動、環保）給你們」。

但陳瑩則想要採取項目分割的方式，每個單位都有公務預算、業務報告、基金預算審查三類，陳瑩想要分割部分，比如抽到公務預算審查的，基金就是另一個人審。蔣萬安堅持用部會來分，民進黨幹部鄭運鵬在旁邊議論時，蔣萬安也要求其他委員會的，應該尊重衛環委員會委員自己決定。

最後依照慣例用抽籤方式決定，一支籤衛福部，一支籤是勞動部與環保署。陳瑩還調侃蔣萬安，「你是抽籤抽上癮喔？」結果蔣萬安又再度抽中衛福部，不僅拿下一席召委，也替國民黨搶下衛福部的所有排案權。

立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，開票過程中，因有一張關鍵選票蓋了兩個戳印給洪申翰，引發選票是否有效的爭議，經過爭論、溝通，最終，會議主席認定該選票為有效票。（劉宗龍攝）

立法院社會福利及衛生環境委員會23日舉行召委選舉，開票過程中，因有一張關鍵選票蓋了兩個戳印給洪申翰，國民黨立委蔣萬安（右）質疑該選票是否有效。（劉宗龍攝）

(中時 )