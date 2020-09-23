游姓婦人因騎車停等紅燈時滑手機時，被交通警員發現攔下，要求她拿證件欲開單，游婦不爽，趁員警來不及開單，抽走證件欲離去，且不顧員警站在她車前，逕牽車輾過員警腳背，致員警受傷，並將機車丟在路旁不管，直接走人。台北地檢署依妨害公務、傷害罪嫌起訴游婦。游婦不但被罰，還吃上官司。

起訴指出，今年4月27日傍晚5時，44歲游婦騎車行經北市林森北路、長安東路口停等紅燈時在滑手機，當場被在路口正在執行勤務的中山警分局林姓交警發現，即攔下游婦機車，請她騎到路旁配合開單。

林員要求游婦拿出身分證件，擬開出罰單時，游婦趁林員來不及開單，將證件抽回，且「盧」林員執意要離去，林員遂擋在游婦機車前，告知未完成開單舉發違規時不得離開，但游婦卻牽車輾過林員腳背，致林員腳受傷，之後游將機車放在路旁後，一去不回。事後林員提告，警方依傷害、妨害公務罪嫌將游婦送辦。

(中時 )