◎幼兒園3年違規1733件 超收占37％是最大宗

幼兒園最常見的違規狀況是什麼？全國教師工會總聯合會統計教育部全國教保資訊網線上裁罰公告系統資料，找出幼兒園經營的五大違規態樣，其中以「超收（學費與幼生人數）、師生比不符合」最多、占36.53％，又以嘉義縣的私幼違規比例最高。

◎檢調偵辦SOGO案 蘇嘉全特助洩密陳唐山

立委集體貪汙案，經北院漏夜訊問，22日凌晨諭知裁定蘇震清、陳超明、廖國棟3立委羈押禁見，前立委陳唐山則獲不起訴；立院並已同意續押3立委。但此案另爆出蘇震清疑先收到檢調已在調查的風聲，因此趕快退還賄款，恐阻礙偵辦。而據了解，調查局已發現前立法院長蘇嘉全特助高建智，也曾將檢調偵辦SOGO案的消息透露給陳唐山，而且還說出聽到消息的地點。

◎北市也要辦耶誕城 侯友宜：非常開心北市跟進

台北市今年將結合耶誕節，推出耶誕新年城活動，與有10年歷史的新北歡樂耶誕城較勁意味濃厚，新北市長侯友宜23日受訪表示，非常開心台北市能夠跟進新北，新北市今年歡樂耶誕城一定跟台北市不一樣，會更突出並與國際接軌，請大家拭目以待。

◎雙連假搶客 義大推銅板價

10月中秋、國慶雙連假即將到來，義大遊樂世界推出第二人「10元票」銅版價搶客！此外加碼「義大萬聖趴」憑義大世界E卡及義大世界購物廣場單日消費滿3,000元即可提供一人免費入場，集團資源整合衝業績。

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(中時新聞網)